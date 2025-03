Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 28 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Pars va dal giudice.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 28 marzo

Yekta decide di prepararsi a sferrare un potente attacco contro Ceylin, così sguinzaglia i suoi associati alla ricerca di passi falsi nel passato della donna, che possano metterla in cattiva luce con la corte durante il processo. Seda scopre che, pochi mesi prima, Ceylin aveva aggredito Ilgaz ed era stata portata in cella per questo motivo.

