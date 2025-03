Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 21 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin aiuta a Ilgaz in una causa.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 21 marzo

Ilgaz porta in udienza il caso della piccola Melike e, con l'aiuto di Ceylin, mette alle strette la madre naturale, facendo in modo che la psicologa dichiari la malattia della bambina e il destino che la aspetta. In seguito alla notizia, la donna rinuncia alla causa.

