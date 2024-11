Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia, in onda mercoledì 20 novembre su Canale 5

Nella prossima puntata di mercoledì 20 novembre di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Elif è in pericolo. La nuova puntata di Segreti di famiglia andrà in onda mercoledì 20 novembre alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 20 novembre

Neva è terrorizzata all'idea che Engin riveli a qualcuno il suo segreto e incalza Pars. Tugce chiede l'aiuto di Eren per salvare sua madre dal marito che la sta picchiando selvaggiamente, ma durante la lite scopre che la colpa della rabbia di Fatih è proprio di Eren.

