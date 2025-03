Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 14 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Eren fa un'importante scoperta sulla morte di Engin.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 14 marzo

Eren trova un guanto nella zona in cui è stato ucciso Engin, che potrebbe corroborare l'ipotesi secondo cui non è stata Ceylin a ucciderlo, ma un'altra persona che non ha lasciato impronte. Durante la dichiarazione che rilascia a Pars, Ceylin afferma con convinzione di aver visto una donna con dei capelli fluenti sulla scena, mentre Engin cadeva a terra morto. Pars segue la pista interrogando di nuovo Seda e Lacin. Seda, però, nota che il procuratore non ha convocato anche sua sorella, Neva, che ha subito i ricatti di Engin come gli altri e che avrebbe quindi un movente.

