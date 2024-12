Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia, in onda giovedì 12 dicembre su Canale 5

Nella prossima puntata di giovedì 12 dicembre in seconda serata su Canale 5 di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5, Ceylin viene ritrovata.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 12 dicembre

Ceylin viene ritrovata in un bosco in stato di shock e con una ferita alla testa. Ilgaz la porta in ospedale e nel frattempo Eren continua a seguire le tracce di Engin.

Viene ritrovata la macchina con la quale Engin è fuggito, ma è vuota. Successivamente viene segnalato un cadavere: si tratta proprio del corpo di Engin, ucciso da un colpo letale d'arma da fuoco sparato al cuore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE