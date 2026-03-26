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Segreti di famiglia

LA PUNTATA27 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, l'ultima puntata del 27 marzo in streaming

La puntata del 27 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 27 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è giunta alla sua ultima puntata, disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity insieme a tutti gli episodi di tutte le stagioni.

Segreti di famiglia 3: la trama del 27 marzo

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Un flashback mostra Ilgaz e Ceylin che si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e, dalle telecamere di sorveglianza, riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con lui e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale.

Ilgaz chiede a Eren di verificare la targa: così, scoprono che appartiene a Adem Tunka, un uomo appena uscito di prigione, che ha lasciato la città e di cui viene indicata la direzione dell’auto. Senza esitazione, Ilgaz e Ceylin decidono di seguirne le tracce.

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