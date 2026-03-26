La puntata integrale del 27 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , è giunta alla sua ultima puntata, disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity insieme a tutti gli episodi di tutte le stagioni.

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Un flashback mostra Ilgaz e Ceylin che si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e, dalle telecamere di sorveglianza, riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con lui e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale.

Ilgaz chiede a Eren di verificare la targa: così, scoprono che appartiene a Adem Tunka, un uomo appena uscito di prigione, che ha lasciato la città e di cui viene indicata la direzione dell’auto. Senza esitazione, Ilgaz e Ceylin decidono di seguirne le tracce.

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