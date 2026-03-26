L'atteso finale di Segreti di famiglia, la serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity da venerdì 27 marzo. Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis tutte le puntate delle tre stagioni di Segreti di famiglia.

Tra crimini, amori tormentati e colpi di scena, Segreti di famiglia è stata una delle serie tv più amate e seguite di Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo come finisce la terza stagione della serie tv turca.

Segreti di famiglia 3, come finisce l'ultima puntata

Nell'episodio finale della terza e ultima stagione di Segreti di famiglia, un flashback mostra Ilgaz e Ceylin che si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e, dalle telecamere di sorveglianza, riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con lui e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale. Ilgaz chiede a Eren di verificare la targa: così, scoprono che appartiene a Adem Tunka, un uomo appena uscito di prigione, che ha lasciato la città e di cui viene indicata la direzione dell’auto. Senza esitazione, Ilgaz e Ceylin decidono di seguirne le tracce.

Ilgaz si reca dal procuratore Iclal per chiedere supporto nel rintracciare Adem e Iclal gli consegna le chiavi della casa che ha ereditato dal padre per trascorrere la notte. Proprio lì, scatta un’intesa tra Ceylin e Ilgaz, ma sul più bello arriva un uomo armato, il cui figlio Can era stato condannato da Ilgaz a 27 anni per l’omicidio di una ragazza e si era tolto la vita due settimane prima in prigione. L'uomo considera Ilgaz colpevole della morte del figlio e spara a lui e a Ceylin.

Nel frattempo, Zafer, il padre di Ceylin, fruga nella stanza di Inci e scopre che la ragazza non ha mantenuto la promessa che gli aveva fatto. Gul chiama a casa Aylin, Osman e Parla perché Inci non risponde al telefono. Intanto, Inci contatta Parla, che le consiglia di non tornare a casa perché Zafer è furioso. Allora, Inci chiama Engin chiedendogli di raggiungerlo, ma i due litigano e lui finisce per ucciderla.

Si torna al presente, quando Ceylin e Ilgaz, nel giardino della nuova casa, scoprono un cadavere e sono costretti a chiamare la polizia. Ceylin, capendo che non era possibile fuggire da ciò che erano, propone di tornare a Istanbul. Ilgaz, Eren, Yekta e Mercan accolgono con gioia la decisione e, al loro ritorno, amici e parenti li aspettano a casa per festeggiare.