Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 9 al 13 febbraio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio



Ilgaz decide di trattenere in centrale la famiglia di Yigit per tutta la notte. Interroga nuovamente Cennet, ma durante l'interrogatorio viene interrotto da Firat che gli comunica che c'è una persona che deve parlare urgentemente con lui.



Ceylin arriva in centrale per affiancare Mert durante l'interrogatorio ma viene umiliata dal nuovo procuratore. Quest'ultima accusa Mert di avere ucciso Kadir, basandosi su delle testimonianze raccolte in carcere.



Nel frattempo, Osman recupera i soldi da casa di Mert e li nasconde, quindi durante la perquisizione non trovano nulla.



Mustafa viene trovato morto, probabilmente avvelenato. Ilgaz scopre che Ceylin e Yekta sono stati nella farmacia in cui è stato venduto il farmaco che ha poi ucciso Kadir.



Infine, Ilgaz intuisce che i responsabili della morte del piccolo Yigit sono suo zio e la madre Cennet. I due avevano una relazione e il bambino li ha colti sul fatto. Tuttavia, si accusano vicendevolmente di aver commesso l'omicidio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE