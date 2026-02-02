La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 2 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Arif, Bahar, Sarp e Hatice hanno avuto un brutto incidente d'auto, quindi Sirin si occupa dei bambini.
Nel frattempo, Ceyda è disperata per la scomparsa di Arda.
