SERIE TV02 febbraio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 2 febbraio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 2 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ceyda in una scena de La forza di una donnaCeyda in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 3: la trama del 2 febbraio

Arif, Bahar, Sarp e Hatice hanno avuto un brutto incidente d'auto, quindi Sirin si occupa dei bambini.

Nel frattempo, Ceyda è disperata per la scomparsa di Arda.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

