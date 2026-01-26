Ecco cosa accadrà dal 2 al 6 febbraio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio

Ceylin continua a seguire il caso del bambino scomparso e nel frattempo, incontra dopo diversi anni un suo ex fidanzato, Firat, ora Ispettore alla sezione minori.



Ceylin chiede alla signora Cennet se possa esserci una vendetta dietro alla scomparsa di suo figlio Yigit, ma lei dichiara di non sapere nulla e di non fidarsi affatto del suo ex marito. L' ispettore Firat, dopo aver letto il quaderno di Yigit, intuisce che potrebbe trovarsi nel seminterrato del palazzo di casa sua.



Cinar continua a rendersi utile all'associazione, ma resta comunque in contatto con la famiglia. Gul chiede aiuto a Lacin per tentare di salvare il matrimonio tra Aylin e Osman, ormai alla deriva; la sera stessa, a tavola, Parla comunica alla famiglia di aver trovato un appartamento da condividere.



Ceylin si intrufola nello studio di Yekta e scopre che ha concordato un risarcimento per il signor Sezai di 10 milioni e non 5, perciò si altera e lo tratta con sufficienza.



Infine, Mert cerca di far addormentare Vahit usando l'escamotage dell'alcol e il suo piano riesce perfettamente.

