Sera Kutlubey (Merjan) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio

Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir, viene colpita Gonul.



Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e dà in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte.



Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che di poter passare più tempo con Kerim. Poi, però, si renderà conto che la situazione non è come sembra.



Infine, Farah ha un piano in mente: mettere le mani sul video con cui Behnam la tiene sottoscacco. Tahir, nel frattempo, collabora con Merjan e lo convince a trasferirsi a casa sua.



