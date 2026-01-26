In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio 2026, Canale 5 propone in prima serata la prima visione del film L’ultima volta che siamo stati bambini, diretto da Claudio Bisio.
Il film, tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei, racconta l’amicizia tra quattro bambini. Uno di loro, un ragazzino ebreo, il 16 ottobre 1943 viene portato via dai tedeschi insieme ad oltre mille persone del Ghetto. I bambini, in segreto, decidono di partire per convincere i tedeschi a liberare il loro amico. Un viaggio tra gioco e terrore, poesia fanciullesca e privazioni, scoperta della vita e rischi di morte: un’esperienza capace di imprimere il suo sigillo su tutti i personaggi coinvolti, cambiando la coscienza dei singoli e le loro relazioni. Fino al sorprendente, ma in fondo purtroppo logico, finale.
L’opera (coproduzione Solea/Bartlebyfilm con Medusa Film) è stata molto apprezzata dalla senatrice Liliana Segre, che ne ha sottolineato la capacità di restituire la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia sullo sfondo.
Nel cast del film ci sono Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini, Marianna Fontana, Federico Cesari, Claudio Bisio e la partecipazione straordinaria di Antonello Fassari.