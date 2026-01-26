In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio 2026, Canale 5 propone in prima serata la prima visione del film L’ultima volta che siamo stati bambini, diretto da Claudio Bisio.

L'ultima volta che siamo stati bambini, la trama

Il film, tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei, racconta l’amicizia tra quattro bambini. Uno di loro, un ragazzino ebreo, il 16 ottobre 1943 viene portato via dai tedeschi insieme ad oltre mille persone del Ghetto. I bambini, in segreto, decidono di partire per convincere i tedeschi a liberare il loro amico. Un viaggio tra gioco e terrore, poesia fanciullesca e privazioni, scoperta della vita e rischi di morte: un’esperienza capace di imprimere il suo sigillo su tutti i personaggi coinvolti, cambiando la coscienza dei singoli e le loro relazioni. Fino al sorprendente, ma in fondo purtroppo logico, finale.