FILM26 gennaio 2026

L'ultima volta che siamo stati bambini, il film di Claudio Bisio su Canale 5 per il Giorno della Memoria

Il giorno della memoria, martedì 27 gennaio, in prima serata e in prima visione su Canale 5, va in onda il film L’ultima volta che siamo stati bambini diretto da Claudio Bisio
In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio 2026, Canale 5 propone in prima serata la prima visione del film L’ultima volta che siamo stati bambini, diretto da Claudio Bisio.

L'ultima volta che siamo stati bambini, la trama

Il film, tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei, racconta l’amicizia tra quattro bambini. Uno di loro, un ragazzino ebreo, il 16 ottobre 1943 viene portato via dai tedeschi insieme ad oltre mille persone del Ghetto. I bambini, in segreto, decidono di partire per convincere i tedeschi a liberare il loro amico. Un viaggio tra gioco e terrore, poesia fanciullesca e privazioni, scoperta della vita e rischi di morte: un’esperienza capace di imprimere il suo sigillo su tutti i personaggi coinvolti, cambiando la coscienza dei singoli e le loro relazioni. Fino al sorprendente, ma in fondo purtroppo logico, finale.

Claudio Bisio in una scena di L'ultima volta che siamo stati bambiniClaudio Bisio in una scena di L'ultima volta che siamo stati bambini

L’opera (coproduzione Solea/Bartlebyfilm con Medusa Film) è stata molto apprezzata dalla senatrice Liliana Segre, che ne ha sottolineato la capacità di restituire la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia sullo sfondo.

L'ultima volta che siamo stati bambini, il cast

Nel cast del film ci sono Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini, Marianna Fontana, Federico Cesari, Claudio Bisio e la partecipazione straordinaria di Antonello Fassari.

