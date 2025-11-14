Pinar Deniz (Ceylin) in Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 17 al 21 novembre nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 17 al 21 novembre

A distanza di cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante e il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno. Nel frattempo, a Ilgaz è stato affidato il caso di una donna precipitata dalla finestra di un hotel e i due casi sembrano essere in qualche modo collegati.



Ceylin e Ilgaz si trovano di fronte al procuratore capo Nadide per esporre gli sviluppi delle loro indagini e per tutta risposta lei impone un accorpamento dei fascicoli, costringendo il due procuratori a lavorare insieme. Intanto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Parla e Cinar.



Metin torna ufficialmente in servizio come comandante di polizia. Sebbene anche Ceylin lavori al caso insieme a Ilgaz, i due seguono piste differenti e il loro rapporto è sempre più distaccato. Tugce, nel frattempo, condivide con Ceylin una sua recente scoperta, all'insaputa del padre Eren.



La puntata si apre con un flashback di Ceylin che partorisce. Nel presente, Ilgaz cerca di convincere Ceylin a non far prelevare Nil dalla polizia per portarla in centrale, offrendosi di parlare lui e accompagnarla di persona dopo la festa di fidanzamento di Parla e Cinar. I due litigano e Ceylin si convince ad attendere solo dopo che Ilgaz telefona al procuratore capo Nadide.



Ceylin scopre che Ilgaz ha rilasciato Nil e decide di riferirlo a Nadide, il Procuratore Capo. Nel frattempo, Aylin e Osman non sono d'accordo su alcune scelte in merito alla figlia Elif, ma la psicologa spiega loro che la bambina ha bisogno di punti fermi e deve staccarsi da Ceylin. Ceylin continua a pensare a sua figlia Mercan e ha continui ricordi dei momenti felici insieme.

