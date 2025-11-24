Kaan Urgancioglu (Ilgaz Kaya) in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dall'1 al 5 dicembre nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dall'1 al 5 dicembre

Metin, Ilgaz e Ceylin esaminano i filmati delle telecamere per capire chi abbia lasciato la scatola con la maglietta davanti alla casa di Ceylin.

Successivamente, insieme a Eren, cercano Mercan concentrandosi sui numeri di vendita delle magliette, ma decidono di mantenere segreto il loro lavoro investigativo.

Quando Ilgaz e Ceylin si recano dal Procuratore Efe, vogliono capire perché non sia stato disposto il segreto investigativo sul caso di Mercan, ma il procuratore conferma di aver fatto la richiesta.

Intanto, Mert li porta in casa di cura dopo che Macit ricorda un dettaglio cruciale: il giorno del rapimento, Mercan sarebbe stata portata via da una donna di mezza età dai capelli lunghi, un’informazione che potrebbe cambiare le indagini.

Infine, Ilgaz e Ceylin affrontano Nadide riguardo alla maglietta, dopo aver visto il video che la riprende mentre la acquistava in un negozio.

