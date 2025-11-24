Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV24 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 24 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 24 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 24 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 24 novembre

Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Emir e Caner mostrano a Zeynep delle foto di lei ed Hakan in un locale e le dicono che la stampa scandalistica ha pubblicato un articolo in cui si presume che i due abbiano una relazione.

Zeynep in ufficio ne parla con Hakan e, mentre vanno a prendere un caffè, incontrano Alihan. Hakan cerca di giustificarsi con lui e gli spiega che sono solo amici, ma Alihan gli risponde di non preoccuparsi.

Yildiz confida a Zeynep che ha sottratto il cellulare a Ender e ha visto le foto di Alihan e Ender in biancheria intima quindi ne deduce che il loro matrimonio non è una farsa.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video