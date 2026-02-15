Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3, rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 9 a domenica 15 febbraio, Mert viene arrestato.

Prima della perquisizione, Osman recupera i soldi da casa di Mert.

Ceylin confessa a Ilgaz come si sente.

Firat trova Mustafa.

Gli amanti Cennet e Feyaz si accusano a vicenda dell'omicidio di Yigit.

Ilgaz parla con il procuratore Iclal e fa una scoperta.

Cinar racconta a Yekta e Ceylin di essere stato incastrato dall'associazione.

Durante il tragitto verso casa di Yekta, Ceylin fa una confessione a Cinar.

