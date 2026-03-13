Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3, rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, Ilgaz continua a indagare sulla morte di Serap.

Arriva un nuovo caso per la squadra. Ilgaz porta Ceylin a cena fuori per festeggiare il loro anniversario di matrimonio.

Il procuratore capo scopre, attraverso un filmato, che Ilgaz ha affrontato Yeliz. Osman spiega a Zumrut come intende uccidere suo marito.

Durante la perquisizione della casa di Nuray, Efe chiama Ceylin. Iclal dispone la custodia cautelare di Bulent.

Eren scopre vecchi delitti simili al caso dell'uomo trovato avvolto nel sudario. La polizia riesce a trovare Nuray.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dall'87 al 91 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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