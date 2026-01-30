Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, Parla trova Cinar e tenta di convincerlo ad andare via con lei.

Cinar entra a far parte di un'associazione.

Mert trova un lavoro a Osman come tassista.

Mert va in carcere da Kadir e lo minaccia per sapere dove ha nascosto i soldi.

Ilgaz rivela a Ceylin che è stato Atil a uccidere Ihsan.

Un nuovo caso viene affidato a Ceylin.

Ilgaz dice a Ceylin che intende prendere in carico il caso di Yigit.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 51 al 55 della terza stagione di Segreti di famiglia.



