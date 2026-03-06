Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3, rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, gli aggressori di Tugce cadono nella trappola di Eren, Mert e Osman.

Eren insegue Kartal nel parcheggio dei tir.

Eren rivela a Tugce che i suoi aggressori sono morti.

Aylin e Osman divorziano.

La squadra si reca sul luogo del ritrovamento dei corpi di Erbil, Kartal e Ridvan.

Dopo aver ricevuto un avviso di ingiunzione, Lacin chiede un incontro a Yekta.

Zumrut fa una richiesta a Osman.

Ilgaz sospetta che Eren sia coinvolto nella morte degli aggressori di Tugce.

Efe chiede a Tugce di sposarlo.

