La puntata integrale del 5 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia

Parla è profondamente scossa dagli eventi e la sua famiglia, insieme a Cinar, cerca di starle accanto. Osman consiglia alla figlia di tornare subito al lavoro mentre Cinar si mostra contrario e ostile verso il futuro suocero.

Efe e Tugce escono insieme e fra i due nasce subito una sintonia.

