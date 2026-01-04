Catalogo
LA PUNTATA05 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 5 gennaio in streaming

La puntata del 5 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 5 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 5 gennaio

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famigliaKaan Urgancıoğlu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia

Parla è profondamente scossa dagli eventi e la sua famiglia, insieme a Cinar, cerca di starle accanto. Osman consiglia alla figlia di tornare subito al lavoro mentre Cinar si mostra contrario e ostile verso il futuro suocero.

Efe e Tugce escono insieme e fra i due nasce subito una sintonia.

