LA PUNTATA04 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 4 febbraio in streaming

La puntata del 4 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 4 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 4 febbraio

Cinar continua a rendersi utile all'associazione, ma resta comunque in contatto con la famiglia.

Gul chiede aiuto a Lacin per tentare di salvare il matrimonio tra Aylin e Osman, ormai alla deriva. La sera stessa, a tavola, Parla comunica alla famiglia di aver trovato un appartamento da condividere.

