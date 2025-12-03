La puntata integrale del 4 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Mert in una scena di Segreti di famiglia 3

Mert invita Ceylin e Ilgaz in casa di cura dopo che Macit ha ricordato un dettaglio importante. Quando arrivano, Macit rivela che, il giorno del rapimento, la bambina è stata portata via da una donna di mezza età, con i capelli lunghi, un'informazione che potrebbe cambiare le indagini.

Yekta fa recapitare nell'ufficio di Ceylin il filmato della persona che lancia il pacco contenente la maglietta da bambina a casa di Ceylin.

Nel frattempo, Eren riguarda l'interrogatorio che aveva fatto a Dilek dopo la scomparsa di Mercan.

Ozge viene scarcerata e Nil le da un passaggio.

