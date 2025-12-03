La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 3 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Piril, insieme ai suoi due bambini Ali e Ömer, viene portata via da Suat dalla casa di montagna e rifugiata in un albergo che ritiene più sicuro.
Bahar implora Suat di portarla con sé insieme a Nisan e Doruk, ma riceve un rifiuto netto e categorico, mentre anche Sarp supplica Piril di non andarsene.
Nel frattempo, Nezir incita Azmi a fare di tutto per trovare l’ubicazione della casa di montagna in cui si trovano Sarp, Bahar e i loro bambini.
Intanto, a casa di Enver, all’ennesimo guaio combinato da Sirin, Hatice perde definitivamente la pazienza.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.