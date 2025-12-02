La puntata integrale del 3 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz e Ceylin vanno nell'ufficio del Procuratore Efe: vogliono sapere perchè non ha disposto il segreto investigativo e il divieto di pubblicazione sul caso di Mercan, ma il Procuratore afferma di aver fatto la richiesta.

Successivamente, forzano di nascosto il primo cassetto del comodino nel suo ufficio e al suo interno trovano la collana che Ceylin aveva perso il giorno della scomparsa di Mercan. Poco dopo, si recano a casa sua, sfondano la porta con un estintore e trovano il salotto pieno di giocattoli.

Nel frattempo, Yekta licenzia Nil.

