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Segreti di famiglia

LA PUNTATA26 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 26 marzo in streaming

La puntata del 26 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 26 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 26 marzo

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Un flashback riporta a quando Ilgaz e Ceylin sono i principali sospettati sul caso di Buse. Le indagini vengono condotte dal procuratore Derya, dal comandante Metin ed Eren.

Ceylin, grazie all'aiuto di Ilgaz, si rifugia con lui a casa di Eren, loro complice.

Nel frattempo, Gul organizza una festa per il compleanno di Ceylin, ma Zafer le comunica che la figlia non tornerà a casa.

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