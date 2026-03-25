La puntata integrale del 26 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Un flashback riporta a quando Ilgaz e Ceylin sono i principali sospettati sul caso di Buse. Le indagini vengono condotte dal procuratore Derya, dal comandante Metin ed Eren.
Ceylin, grazie all'aiuto di Ilgaz, si rifugia con lui a casa di Eren, loro complice.
Nel frattempo, Gul organizza una festa per il compleanno di Ceylin, ma Zafer le comunica che la figlia non tornerà a casa.