La puntata integrale del 25 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin e Ilgaz sembrano potersi finalmente godere la vita senza drammi, quando rinvengono nel giardino della nuova casa un cadavere e sono costretti a chiamare la polizia.

Per alleviare lo sconforto di Ceylin, Ilgaz le fa notare che dalla tragica morte di sua sorella sono scaturiti cambiamenti positivi, come il loro incontro e la nascita di Mercan.

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