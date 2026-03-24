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Segreti di famiglia

LA PUNTATA25 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 25 marzo in streaming

La puntata del 25 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 25 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 25 marzo

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin e Ilgaz sembrano potersi finalmente godere la vita senza drammi, quando rinvengono nel giardino della nuova casa un cadavere e sono costretti a chiamare la polizia.

Per alleviare lo sconforto di Ceylin, Ilgaz le fa notare che dalla tragica morte di sua sorella sono scaturiti cambiamenti positivi, come il loro incontro e la nascita di Mercan.

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