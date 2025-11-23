La puntata integrale del 24 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Eren, Ilgaz e Ceylin indagano sull'omicidio di Ahmet, mentre Eren vorrebbe fare la proposta di matrimonio a Dilek.
Metin chiede a Cinar se è stato lui a comprare il collier per Parla, pur sapendo che non avrebbe potuto permetterselo.
Defne prende di nascosto dei soldi dal cassetto di casa.
Ceylin viene attraversata da ricordi legati a sua figlia.