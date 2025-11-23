Catalogo
LA PUNTATA24 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 24 novembre in streaming

La puntata del 24 novembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 24 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 24 novembre

Eren in una scena di Segreti di famiglia 3Eren in una scena di Segreti di famiglia 3

Eren, Ilgaz e Ceylin indagano sull'omicidio di Ahmet, mentre Eren vorrebbe fare la proposta di matrimonio a Dilek.

Metin chiede a Cinar se è stato lui a comprare il collier per Parla, pur sapendo che non avrebbe potuto permetterselo.

Defne prende di nascosto dei soldi dal cassetto di casa.

Ceylin viene attraversata da ricordi legati a sua figlia.

