Negli episodi 104 e 105 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 23 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Serife rivela il suo tradimento.
Melek e Harika formano una nuova alleanza.
Tahsin trova Sumru e la implora di perdonarlo.
Nuh raggiunge l'azienda dove lavora Andac e, appena in tempo, salva Sevilay dalle sue molestie.
Esat è agli arresti domiciliari e cerca di riconquistare Esma.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 23 novembre su Canale 5.