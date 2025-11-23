Catalogo
SERIE TV23 novembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 23 novembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 23 novembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi 104 e 105 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 23 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Serife rivela il suo tradimento.

Melek e Harika formano una nuova alleanza.

Tahsin trova Sumru e la implora di perdonarlo.

Nuh raggiunge l'azienda dove lavora Andac e, appena in tempo, salva Sevilay dalle sue molestie.

Esat è agli arresti domiciliari e cerca di riconquistare Esma.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 23 novembre su Canale 5.

