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Segreti di famiglia

LA PUNTATA24 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 24 marzo in streaming

La puntata del 24 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 24 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 24 marzo

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin arriva in ospedale con Mercan e scopre che Ilgaz è stato dimesso senza averla avvisata: lo trova già in centrale, determinato a interrogare Nevzat nonostante la convalescenza.

La discussione tra i due mette a nudo la paura di Ceylin: è stanca di una vita fatta di pericoli e propone a Ilgaz di voltare pagina.

Nel frattempo, Canberk comunica a Parla che ha deciso di tornare insieme a sua moglie.

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