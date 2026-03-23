La puntata integrale del 24 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin arriva in ospedale con Mercan e scopre che Ilgaz è stato dimesso senza averla avvisata: lo trova già in centrale, determinato a interrogare Nevzat nonostante la convalescenza.
La discussione tra i due mette a nudo la paura di Ceylin: è stanca di una vita fatta di pericoli e propone a Ilgaz di voltare pagina.
Nel frattempo, Canberk comunica a Parla che ha deciso di tornare insieme a sua moglie.