La puntata integrale del 24 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Sul set di una serie televisiva, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l'attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere i protagonisti della serie.
Nel frattempo, Ceylin va da Yekta.
Il procuratore Efe e Tugce vanno a pranzo insieme.