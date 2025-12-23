Catalogo
LA PUNTATA24 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 24 dicembre in streaming

La puntata del 24 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 24 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 24 dicembre

Cinar in una scena di Segreti di famiglia 3Cinar in una scena di Segreti di famiglia 3

Sul set di una serie televisiva, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l'attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere i protagonisti della serie.

Nel frattempo, Ceylin va da Yekta.

Il procuratore Efe e Tugce vanno a pranzo insieme.

