La puntata integrale del 23 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Arriva il giorno dell'udienza di Cinar: il ragazzo viene rilasciato e Ceylin comunica alla famiglia Kaya che Ilgaz è scomparso.
In centrale, Iclal e Eren interrogano Nevzat per capire dove abbia portato Ilgaz, ma lui nega di conoscerlo e di essere un sicario.
Nel frattempo, Yekta è ancora ricoverato in ospedale e rischia un'emorragia cerebrale.