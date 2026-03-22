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Segreti di famiglia

LA PUNTATA23 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 23 marzo in streaming

La puntata del 23 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 23 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 23 marzo

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Arriva il giorno dell'udienza di Cinar: il ragazzo viene rilasciato e Ceylin comunica alla famiglia Kaya che Ilgaz è scomparso.

In centrale, Iclal e Eren interrogano Nevzat per capire dove abbia portato Ilgaz, ma lui nega di conoscerlo e di essere un sicario.

Nel frattempo, Yekta è ancora ricoverato in ospedale e rischia un'emorragia cerebrale.

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