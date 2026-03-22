La puntata integrale del 23 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Arriva il giorno dell'udienza di Cinar: il ragazzo viene rilasciato e Ceylin comunica alla famiglia Kaya che Ilgaz è scomparso.

In centrale, Iclal e Eren interrogano Nevzat per capire dove abbia portato Ilgaz, ma lui nega di conoscerlo e di essere un sicario.

Nel frattempo, Yekta è ancora ricoverato in ospedale e rischia un'emorragia cerebrale.

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