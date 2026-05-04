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La forza di una donna

SERIE TV04 maggio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 4 maggio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 4 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 4 maggio

Ozge Ozpirincci (Bahar), Ali Semi Sefil (Doruk) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar), Ali Semi Sefil (Doruk) in una scena di La forza di una donna

Enver è sempre più preoccupato per Sirin, temendo che possa diventare pericolosa anche per i bambini.

Intanto, la ragazza confessa ad Arif di aver ucciso Sarp staccandogli la flebo in ospedale.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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