La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 4 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver è sempre più preoccupato per Sirin, temendo che possa diventare pericolosa anche per i bambini.
Intanto, la ragazza confessa ad Arif di aver ucciso Sarp staccandogli la flebo in ospedale.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.