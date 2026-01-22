La puntata integrale del 23 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Gul in una scena di Segreti di famiglia 3

La famiglia si riunisce per elaborare la perdita di Metin e Gul fatica a nascondere le sue emozioni. Ceylin e Aylin si accorgono che la donna ha preso una camicia di Metin e iniziano a farsi domande sul rapporto che c'era tra i due.

Nel frattempo, Yekta chiede a Lacin di sposarlo di nuovo.

Parla è combattuta sul perdonare o meno Cinar e si confida con Aylin, che cerca di farle aprire gli occhi e le sconsiglia di farlo.

