La puntata integrale del 23 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
La famiglia si riunisce per elaborare la perdita di Metin e Gul fatica a nascondere le sue emozioni. Ceylin e Aylin si accorgono che la donna ha preso una camicia di Metin e iniziano a farsi domande sul rapporto che c'era tra i due.
Nel frattempo, Yekta chiede a Lacin di sposarlo di nuovo.
Parla è combattuta sul perdonare o meno Cinar e si confida con Aylin, che cerca di farle aprire gli occhi e le sconsiglia di farlo.