LA PUNTATA23 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 23 dicembre in streaming

La puntata del 23 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 23 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 23 dicembre

Kadir in una scena di Segreti di famiglia 3Kadir in una scena di Segreti di famiglia 3

Gli uomini di Kadir prelevano Osman, Cinar e Yekta senza alcun preavviso e li conducono dal proprio capo.

Kadir mostra ai tre uomini che ha catturato Can, il quale si stava nascondendo dopo aver giocato d'azzardo proprio nel locale di Kadir.

