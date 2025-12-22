La puntata integrale del 23 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Gli uomini di Kadir prelevano Osman, Cinar e Yekta senza alcun preavviso e li conducono dal proprio capo.
Kadir mostra ai tre uomini che ha catturato Can, il quale si stava nascondendo dopo aver giocato d'azzardo proprio nel locale di Kadir.