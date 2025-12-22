Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 24 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, un attore si uccide sul set di una serie televisiva.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Sul set di una serie televisiva, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l'attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere i protagonisti della serie.