Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV23 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 24 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da mercoledì 24 dicembre su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 24 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, un attore si uccide sul set di una serie televisiva.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 24 dicembre

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Sul set di una serie televisiva, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l'attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere i protagonisti della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video