La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda lunedì 22 dicembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Farah ha scoperto che Gonul e Kaan vogliono sposarsi in segreto, quindi ne parla con Tahir che organizza un incontro tra loro due nel loro locale. La stessa sera Bekir decide di rovinare la serata infiltrando proprio nel locale di Tahir un suo scagnozzo, grazie anche al barista che lavora lì che a quanto pare è un altro degli uomini di Bekir.
Nel frattempo, Bade e Mehmet hanno una discussione da cui sembra scaturire qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.