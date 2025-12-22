La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda lunedì 22 dicembre in prima serata su Canale 5.



Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la trama del 22 dicembre