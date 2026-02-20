La puntata integrale del 21 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano, oltre al sangue di Orhan, anche le impronte digitali della madre di Cihan, che però risulta deceduta cinque anni prima. Perciò, Ilgaz convoca la coppia in centrale per ascoltare le loro dichiarazioni.

Nel frattempo, Tugce viene aggredita.

Il procuratore Iclal convoca nel suo ufficio Yekta e Ceylin e gli mostra la denuncia che il signor Sezai ha sporto nei confronti di Yekta.

