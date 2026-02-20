Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda venerdì 20 febbraio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahir riesce a tornare in Turchia e si presenta in azienda.

Gonul decide di non cedere le sue azioni a Behnam. Tahir racconta a Mahmud di aver superato il confine iraniano grazie ai contatti di Ali Galip.

Tahir e Mehmet fanno un patto: Mehmet chiede a Tahir di scavare nella tomba di suo fratello.

Tahir comunica a Farah che sua madre è viva.

Behnam rivela a Mehmet di avere suo fratello in ostaggio.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 20 febbraio su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE