La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda venerdì 20 febbraio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Hatice Aslan (Rahsan) in una scena di Io sono Farah 2

Io sono Farah 2: la trama del 20 febbraio

Ilyas si mette in affari con Behnam e su suo ordine estorce all'hacker le informazioni sulle intenzioni di Tahir.

Farah, con Gonul e Bade, si presenta in azienda con l'intenzione di aprire la cassaforte, prendere il video e scappare. Quando Farah vede la catenina di Tahir a terra capisce che si tratta di una trappola e rinuncia al piano.

Perihan e Vera si incontrano davanti alla casa in cui si nasconde Orhan, ma l'uomo non c'è e nelle stanze sono presenti tracce di sangue. Mehmet, che ha seguito Perihan, entra in casa e si impossessa del cellulare di Orhan.

In azienda, Gonul cede le sue azioni a Farah, sotto lo sguardo contrariato di Behnam. All'incontro si presenta anche Tahir, scappato dall'Iran, che spiega di essere riuscito facilmente a contrabbandare l'oro attraverso il confine grazie ai contatti di Ali Galip.

Mahmud capisce che è un soggetto utile, gli propone un accordo e ordina a Behnam di lasciarlo stare. Dal canto suo, Behnam è determinato a ucciderlo.

Tahir e Mehmet fanno un patto: Tahir aiuterà Mehmet a ritrovare suo fratello, mentre Mehmet porterà i capelli raccolti da Tahir alla scientifica, così da scoprire se la madre di Farah è ancora viva.

Per mettere a tacere l'ira di Vera, Behnam le offre una cifra molto allettante, ma in cambio si fa dare informazioni importanti sulla finta sepoltura del fratello di Mehmet. Avendo trovato la tomba vuota, il commissario è convinto che sia vivo ed è intenzionato a trovarlo.

Tahir comunica a Farah che sua madre è viva e che è stata lei a donare il midollo a Kerim. Farah escogita un piano per costringere Behnam a far uscire allo scoperto la madre.

Intanto, Mahmud ha deciso di dare in sposa Merjan e lei si convince che il suo futuro marito sarà Tahir. Farah lo scopre e mette subito in guardia quest'ultimo.

Behnam vuole costringere Mehmet a uccidere Tahir e, per farlo, gli dice di avere in ostaggio suo fratello e che se vuole rivederlo deve eliminare il suo peggior nemico.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE