La puntata integrale del 20 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
Ceylin ha un flashback di lei che partorisce. Nel presente, Ilgaz cerca di convincere Ceylin a non far prelevare Nil dalla polizia per portarla in centrale, offrendosi di parlare lui e accompagnarla di persona dopo la festa di fidanzamento di Parla e Cinar.
I due litigano e Ceylin si convince ad attendere solo dopo che Ilgaz telefona al procuratore capo Nadide. Elif assiste alla lite e si spaventa, cercando conforto nei genitori, Aylin e Osman.
Dopo la festa in onore dei futuri sposi, i procuratori, Nil, Eren e Yekta, si dirigono alla centrale per raccogliere la dichiarazione di Nil. Ceylin è in possesso di un video che la mostra attraversare la lobby dell'hotel in cui è morta Lale, in compagnia dell'addetto al servizio in camera il cui cadavere è stato rinvenuto al concerto. Durante la dichiarazione, Nil afferma di essere passata all'hotel per dare a sua madre i soldi per pagare un corso presso l'hotel stesso. Ceylin non si fida e decide di trattenerla in cella.