La puntata integrale del 20 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione

Eren in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin ha un flashback di lei che partorisce. Nel presente, Ilgaz cerca di convincere Ceylin a non far prelevare Nil dalla polizia per portarla in centrale, offrendosi di parlare lui e accompagnarla di persona dopo la festa di fidanzamento di Parla e Cinar.

I due litigano e Ceylin si convince ad attendere solo dopo che Ilgaz telefona al procuratore capo Nadide. Elif assiste alla lite e si spaventa, cercando conforto nei genitori, Aylin e Osman.

Dopo la festa in onore dei futuri sposi, i procuratori, Nil, Eren e Yekta, si dirigono alla centrale per raccogliere la dichiarazione di Nil. Ceylin è in possesso di un video che la mostra attraversare la lobby dell'hotel in cui è morta Lale, in compagnia dell'addetto al servizio in camera il cui cadavere è stato rinvenuto al concerto. Durante la dichiarazione, Nil afferma di essere passata all'hotel per dare a sua madre i soldi per pagare un corso presso l'hotel stesso. Ceylin non si fida e decide di trattenerla in cella.

