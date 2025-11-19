Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 21 novembre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz rilascia Nil.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Ceylin scopre che Ilgaz ha rilasciato Nil e decide di riferirlo a Nadide, il Procuratore Capo.
Nel frattempo, Aylin e Osman non sono d'accordo su alcune scelte in merito alla figlia Elif, ma la psicologa spiega loro che la bambina ha bisogno di punti fermi e deve staccarsi da Ceylin.