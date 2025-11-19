Catalogo
SERIE TV20 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 21 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da venerdì 21 novembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 21 novembre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz rilascia Nil.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 21 novembre

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famigliaPinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin scopre che Ilgaz ha rilasciato Nil e decide di riferirlo a Nadide, il Procuratore Capo.

Nel frattempo, Aylin e Osman non sono d'accordo su alcune scelte in merito alla figlia Elif, ma la psicologa spiega loro che la bambina ha bisogno di punti fermi e deve staccarsi da Ceylin.

