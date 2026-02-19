La puntata integrale del 20 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Erdal viene ritrovato nel posto indicato da Ceylin e condotto in centrale. Interrogato, dichiara che Cinar è estraneo ai fatti e quindi cadono tutte le accuse nei confronti del ragazzo.
Intanto, Mercan festeggia il suo compleanno e spegne sei candeline insieme a Elif.