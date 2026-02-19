Catalogo
LA PUNTATA20 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 20 febbraio in streaming

La puntata del 20 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 20 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 20 febbraio

Elif e Mercan in una scena di Segreti di famiglia 3Elif e Mercan in una scena di Segreti di famiglia 3

Erdal viene ritrovato nel posto indicato da Ceylin e condotto in centrale. Interrogato, dichiara che Cinar è estraneo ai fatti e quindi cadono tutte le accuse nei confronti del ragazzo.

Intanto, Mercan festeggia il suo compleanno e spegne sei candeline insieme a Elif.

