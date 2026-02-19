La puntata integrale del 20 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Elif e Mercan in una scena di Segreti di famiglia 3

Erdal viene ritrovato nel posto indicato da Ceylin e condotto in centrale. Interrogato, dichiara che Cinar è estraneo ai fatti e quindi cadono tutte le accuse nei confronti del ragazzo.

Intanto, Mercan festeggia il suo compleanno e spegne sei candeline insieme a Elif.

