Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da sabato 21 febbraio in streaming su Mediaset Infinity, sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano delle impronte digitali.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano, oltre al sangue di Orhan, anche le impronte digitali della madre di Cihan.
La mamma di Cihan è coinvolta in qualche modo?