Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV20 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 21 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da sabato 21 febbraio su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da sabato 21 febbraio in streaming su Mediaset Infinity, sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano delle impronte digitali.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 21 febbraio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano, oltre al sangue di Orhan, anche le impronte digitali della madre di Cihan.

La mamma di Cihan è coinvolta in qualche modo?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video