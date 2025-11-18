La puntata integrale del 19 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Metin torna ufficialmente in servizio come comandante di polizia.

Ilgaz ha intenzione di procedere con un secondo interrogatorio del signor Riza poiché, dopo aver esaminato delle conversazioni tra Lale e una sua amica, presume che sia stato lui a causarne la morte. Sebbene anche Ceylin lavori al caso insieme a Ilgaz, i due seguono piste differenti e il loro rapporto è sempre più distaccato.

Tugce, nel frattempo, condivide con Ceylin una sua recente scoperta, all'insaputa del padre Eren.

La cerimonia di fidanzamento di Cinar e Parla ha inizio e Ilgaz arriva insieme all'avvocato Nil, presentandola come una sua amica. All'improvviso, però, Ceylin si presenta alla festa per procedere all'arresto di Nil, accusandola di aver ucciso Ahmet Gohsen, il fattorino dell'hotel. Ilgaz le chiede spiegazioni e Ceylin lo informa di aver visto un filmato in cui i due entrano nella sala conferenze dell'hotel da soli, in un orario compatibile con quello della morte di Ahmet.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE