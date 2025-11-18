Catalogo
SERIE TV19 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 20 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da giovedì 20 novembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 20 novembre in streaming su Mediaset Infinity,

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 20 novembre

Ceylin in una scena di Segreti di famigliaCeylin in una scena di Segreti di famiglia

La puntata si apre con un flashback di Ceylin che partorisce. Nel presente, Ilgaz cerca di convincere Ceylin a non far prelevare Nil dalla polizia per portarla in centrale, offrendosi di parlare lui e accompagnarla di persona dopo la festa di fidanzamento di Parla e Cinar.

