Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 20 novembre in streaming su Mediaset Infinity,
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
La puntata si apre con un flashback di Ceylin che partorisce. Nel presente, Ilgaz cerca di convincere Ceylin a non far prelevare Nil dalla polizia per portarla in centrale, offrendosi di parlare lui e accompagnarla di persona dopo la festa di fidanzamento di Parla e Cinar.