Negli episodi 101, 102 e 103 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 18 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, una chiamata interrompe l'accordo tra Cihan, Tahsin e Hikmet.

Tahsin sembra credere al racconto di Halil e Sumru lo lascia.

Halil rivela a Hikmet i suoi sentimenti.

Sumru scompare dopo che Nuh e Tahsin hanno dubitato di lei.

Andac assume Sevilay senza sapere che è sua sorella.

Esat arriva al funerale di Samet scortato dalla polizia e scatena forti reazioni.

Halil si presenta al funerale di Samet, mandando su tutte le furie Nihayet.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 18 novembre su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE