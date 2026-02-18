Catalogo
LA PUNTATA19 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 19 febbraio in streaming

La puntata del 19 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 19 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 19 febbraio

Parla in una scena di Segreti di famiglia 3Parla in una scena di Segreti di famiglia 3

Canberk chiede a Parla di far pedinare la moglie, anche se gli avvocati della moglie sostengono che l'adultero sia lui.

Intanto, Orhan sta portando Firat, Tugce e Ilgaz sul luogo del delitto. Dopo una serie di giri a vuoto, riconosce la casa.

