La puntata integrale del 19 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Canberk chiede a Parla di far pedinare la moglie, anche se gli avvocati della moglie sostengono che l'adultero sia lui.
Intanto, Orhan sta portando Firat, Tugce e Ilgaz sul luogo del delitto. Dopo una serie di giri a vuoto, riconosce la casa.