LA PUNTATA18 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 18 novembre in streaming

La puntata del 18 novembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 18 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 18 novembre

Yekta in una scena di Segreti di famiglia Yekta in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin e Ilgaz si trovano di fronte al procuratore capo Nadide per esporre gli sviluppi delle loro indagini e per tutta risposta lei impone un accorpamento dei fascicoli, costringendo il due procuratori a lavorare insieme.

Intanto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Parla e Cinar, ma mentre la ragazza è spensierata, Cinar è soffocato dalle spese e si rivolge ad Osman per un prestito.

Si scopre che l'uomo nella cassa è stata ucciso nello spazio concerti dell'hotel e Ceylin fa subito richiesta dei filmati di sorveglianza, ma purtroppo l'hard disk era stato precedentemente prelevato da Ilgaz per la morte della ragazza caduta dalla finestra e l'hotel fa sapere che non ci sono registrazioni disponibili. In realtà, l'hard disk è nelle mani di Nil, grazie a uno scambio di favori con il direttore dell'hotel.

Ceylin chiede aiuto a Tugce per le indagini e in cambio le promette che convincerà il padre a toglierla dalle mansioni di ufficio e mandarla a lavorare sul campo.

