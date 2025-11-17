Marina La Rosa torna al Grande Fratello per incontrare Domenico D'Alterio e approfondire la sua situazione sentimentale. La ex concorrente della prima storia edizione chiede al concorrente cos'è successo con Valentina, la madre di suo figlio.
Domenico racconta: "Ci siamo lasciati varie volte". Sulle cause delle rotture ammette: "Volevo stare con due piedi in una scarpa… forse in alcune cose sono sempre stato un po’ menefreghista".
Il casalingo continua: "Sono sempre stato innamorato. Valentina rimane la donna più importante della mia vita. Lei mi completa in tutto".
"Però se non fosse rimasta incinta probabilmente il vostro rapporto finiva", dice Marina. Domenico riflette: "Può darsi. Conoscendo il mio carattere avrei lasciato tutto e non sarei più tornato insieme". Ma poi chiarisce: "Non è il fatto che lei è rimasta incinta. Io sono rimasto vicino a lei perché io la amo da una vita a prescindere dagli errori che ho fatto".
"Se tu esci da qua e lei per la prima volta nella vita non è più pronta ad accoglierti?", chiede Marina. Domenico risponde: "Male, malissimo. Io voglio stare sempre con Valentina e voglio stare sempre con mio figlio".
Con Benedetta è "solo amicizia", dichiara Domenico, pur riconoscendo che il biglietto ricevuto sia stato "un bel bigliettino".
Infine conferma le sue intenzioni per il futuro: "Mi voglio dedicare una settimana con lei, stare insieme io con lei e mia figlia. Quella è la prima cosa che voglio fare uscito da qua".