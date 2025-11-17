Domenico racconta: "Ci siamo lasciati varie volte". Sulle cause delle rotture ammette: "Volevo stare con due piedi in una scarpa… forse in alcune cose sono sempre stato un po’ menefreghista".

Marina La Rosa e Domenico D'Alterio

"Però se non fosse rimasta incinta probabilmente il vostro rapporto finiva", dice Marina. Domenico riflette: "Può darsi. Conoscendo il mio carattere avrei lasciato tutto e non sarei più tornato insieme". Ma poi chiarisce: "Non è il fatto che lei è rimasta incinta. Io sono rimasto vicino a lei perché io la amo da una vita a prescindere dagli errori che ho fatto".

"Se tu esci da qua e lei per la prima volta nella vita non è più pronta ad accoglierti?", chiede Marina. Domenico risponde: "Male, malissimo. Io voglio stare sempre con Valentina e voglio stare sempre con mio figlio".

Con Benedetta è "solo amicizia", dichiara Domenico, pur riconoscendo che il biglietto ricevuto sia stato "un bel bigliettino".

Infine conferma le sue intenzioni per il futuro: "Mi voglio dedicare una settimana con lei, stare insieme io con lei e mia figlia. Quella è la prima cosa che voglio fare uscito da qua".

