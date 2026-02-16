La puntata integrale del 17 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin, grazie ad alcune ricerche effettuate da Ozge, scopre che Iclal ha sparato a Ilgaz e che lui ha insabbiato tutto per proteggerla.

Nel frattempo, Cinar racconta al procuratore Iclal e a suo fratello come sono andate le cose tra lui e i ragazzi dell'associazione. Ilgaz è quindi costretto a richiedere la custodia cautelare e Cinar viene trasferito in carcere.

