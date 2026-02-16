Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA17 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 17 febbraio in streaming

La puntata del 17 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 17 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 17 febbraio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin, grazie ad alcune ricerche effettuate da Ozge, scopre che Iclal ha sparato a Ilgaz e che lui ha insabbiato tutto per proteggerla.

Nel frattempo, Cinar racconta al procuratore Iclal e a suo fratello come sono andate le cose tra lui e i ragazzi dell'associazione. Ilgaz è quindi costretto a richiedere la custodia cautelare e Cinar viene trasferito in carcere.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video