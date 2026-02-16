La puntata integrale del 17 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin, grazie ad alcune ricerche effettuate da Ozge, scopre che Iclal ha sparato a Ilgaz e che lui ha insabbiato tutto per proteggerla.
Nel frattempo, Cinar racconta al procuratore Iclal e a suo fratello come sono andate le cose tra lui e i ragazzi dell'associazione. Ilgaz è quindi costretto a richiedere la custodia cautelare e Cinar viene trasferito in carcere.